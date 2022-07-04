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İZMİR

Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İzmir’in Foça ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi İHA
Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

İzmir’in Foça ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

KURTARMAK İSTERKEN SU YUTTU


Edinilen bilgiye göre, olay, Foça ilçesindeki Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinde yaşandı. Denize giren bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Özden Özyürek, çocuğu hemen sudan çıkardı. Bu sırada akıntıya kapılan bir kadının da yardım çığlıklarını duyan Özyürek, kadını da kurtarmak isterken su yuttu.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bilincini kaybeden Özyürek, hemen çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde, Özyürek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadın, olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı.

Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı
FOTOĞRAF 5
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Kızılcaali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fayik Çakar evinin çatısından sesler duymaya başladı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.<br>
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Çatıya çıkan ekipler, 4 peçeli baykuş yavrusunu gördü.<br>
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Baykuşları koruma altına alan ekipler, saha sonrasında güvenli bir ortama bıraktı.
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Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şok geçirdi. Ekipler tarafından alınan baykuş yavruları daha sonrasında güvenli bir yere bırakıldı.


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