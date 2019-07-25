Gündem Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar
HATAY

Hatay haber: Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar

Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Haber Merkezi IHA
Vatandaşlar insan zinciri oluşturdu.
Vatandaşlar insan zinciri oluşturdu.

Dörtyol'un Barınak mevkisinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek şahsı kurtarmak için harekete geçti.

Dalgalar arasında zor anlar yaşayan şahsa ulaşmak için çok sayıda vatandaş el ele tutunarak zincir oluşturdu.

İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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