Boğuluyoruz kurtarın! Sele kapılan ailenin son sözleri bu oldu

Giresun’un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut Akgün ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul’da yaşayan ve Samsun’da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun’a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı. Ailenin otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından ‘Boğuluyoruz, kurtarın’ diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı. O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi sele kapılarak kayboldu. Çal deresinde başlatılan aramalarda aileye ait hurdaya dönen otomobilleri ile bazı kıyafetleri bulundu. Dere yatağında AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürüyor. Her yeri karış karış tarayan ekipler aileden iz arıyor.
SON ANLARI KAMERADA
Sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün’ün son anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye köyüne çıkmadan bir market önünde duran aile, alışveriş sonrası otomobile binerek köye doğru yola çıkıyor.
TELEFON KESİLDİ
Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün’le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı. Emine Akgün’ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, “Bana ‘Gelin bizi kurtarın’ dedi. Tekrar telefonla aradılar ‘Bize yardım edin, kurtarın’ diye bağırdılar. Ben de ‘Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin’ dedim. ‘İnemiyoruz araba taşa dayandı’ dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. ‘Diğer kapıdan çıkın’ dedik, ‘Oraya da sel bastı açılmıyor’ dediler. Sonra ‘Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz’ dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor’ dedi.
ÇOK YAĞIŞ VAR GELMEYİN DEDİM
Emine Akgün’ün kardeşi Süleyman Karakılıç da “Samsun’da cenazeye gelmişlerdi. Oradan da bizi ziyarete geleceklerdi. Beni aradılar, ‘çok yağış var gelmeyin’ dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Buraya köprünün üzerine vardıklarında beni aradılar ‘gel bizi buradan al’ dediler. Ben de teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Bizde selden geçemediğimiz için tarlaların içinden geldik. Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde” diye konuştu.
Daha kalıcı tedbirler
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’daki sele ilişkin, “İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız” dedi. Karaismailoğlu, selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunmak için geldiği Giresun’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD), gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos gecesi başlayan yağmurlar sonucunda büyük bir afetin yaşandığına işaret etti. Selde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen Karaismailoğlu, “Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bunun çabası içindeyiz. Bugün buralardayız artık. Bir an önce bu yaraları sanmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya geldik” diye konuştu.
Sahil odunla kaplandı!
Giresun’un Dereli ilçesi merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesiyle kaldırılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerinde temizlik yapıyor. Bölgede toprak altında kalan araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılma çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler cadde, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ile kumları temizliyor. İlçede AFAD, Türk Kızılay, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait mobil yemek TIR’ı ile sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor.
Babaya veda
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Giresun’daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Çavuş Tok için memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba Kadir Tok, “Rabb’imden geldi, Rabb’ime gidiyor. Rabb’im tüm büyüklerimizden razı olsun” dedi. Kılınan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok’un cenazesi, toprağa verildi. Şehit Burak Tok’un, Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.
2,5 milyon TL kaynak
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktaracaklarını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti. Yaşanan her türlü doğal afet sonrasında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, maddi-manevi her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Selçuk, “Vatandaşlarımız için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız” bilgisini paylaştı.