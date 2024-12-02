Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bölgede diplomasi trafiği hızlandı

Bölgede diplomasi trafiği hızlandı

04:002/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Suriyeli muhaliflerin İdlib ve Halep'te ilerlemesinden sonra Ortadoğu'daki diplomatik hareketlilik hız kazandı.

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'de bir araya gelecek olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile görüştü. Erakçi, Şam'a giderken yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Suriye'deki savaşın Körfez ayağında da hareketlilik yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, uzun bir aradan sonra "özel bir ziyaret" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Bölge basınında, ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.




#suriye
#orta doğu
#diplomasi
#görüşme
#gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti