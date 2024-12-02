Bölgede diplomasi trafiği hızlandı

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'de bir araya gelecek olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile görüştü. Erakçi, Şam'a giderken yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Suriye'deki savaşın Körfez ayağında da hareketlilik yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, uzun bir aradan sonra "özel bir ziyaret" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Bölge basınında, ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.