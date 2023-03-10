Bölgede peş peşe sarsıntılar: Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da ağır hasarlı altı katlı bina, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıldı. Binada canlının olma ihtimalinin bulunmadığını belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Zaten enkaz kaldırmaları sırasında kontrollü bir şekilde yıkılıyordu zaten. Bu artçı da onu biraz hızlandırmış. Bu artçıda Malatya'da başka yıkılan bina yok" dedi.