Bölgede peş peşe sarsıntılar: Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sarsıntılar sürüyor. AFAD, Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 00.08'de meydana geldi. Merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem bölgesi sallanıyor
Deprem bölgesi ise sarsıntılar devam ediyor. AFAD dün saat saat 21.55'te Adıyaman'da bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 4,5 şiddetinde ve yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti.