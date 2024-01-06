Hindistan Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bulunan Liberya bayraklı "MV Lila Norfolk" adlı geminin, 5 ya da 6 silahlı kişinin gemiye atladığına dair İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları portalına bildirimde bulunduğu aktarıldı.





Hindistan bölgede gemi ve uçak konuşlandırdı





"MV Lila Norfolk"un Brezilya'dan Bahreyn'e yük taşıdığı kaydedildi.





Geminin yardım amaçlı başka bir alana yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, bunun üzerine Hindistan'ın bölgede bir savaş gemisi ve uçak konuşlandırdığı belirtildi.





Kurtarma operasyonu düzenlendi





Söz konusu uçağın sabah saatlerinde gemi mürettebatıyla iletişime geçtiği ve gemidekilerin güvende olduğu haberini aldığı ifade edilen açıklamada, hem uçağın hem de Hindistan Donanmasına ait geminin söz konusu gemiye eşlik ettiği kaydedildi.





Kaçırma girişimini ise henüz üstlenen olmadı.





Hindustan Times'ın haberine göre ise Hindistan Donanması sözcüsü Vivek Madhwal gemiye kurtarma operasyonu düzenlendiğini açıkladı.





Söz konusu silahlı kişilerin gemide olmadığına dikkati çeken Madhwal, "Gemide bulunan 15 Hintli dahil 21 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.











