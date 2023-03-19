Bölgenin huzuru için birlikte çalışmalıyız: Mısır’a 11 yıl sonra ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle Mısır'a gitti. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Tahrir Sarayı'na geçti. Mevkidaşı Şukri ile baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

İRADE VE KARARLILIK VURGUSU

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, tarafların enerji, ticaret, ulaştırma, diplomasi ve askeri alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı: “Hem siyasi hem bölgesel konularda istişareleri canlandırmayı arzuluyoruz. Ekonomiden enerjiye, siyasetten eğitime her alanda atmamız gereken adımlar var. Burada en önemli şey, iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık. Bu olduktan sonra adımlar ardı ardına gelir.”

BÖLGENİN HUZURA İHTİYACI VAR

“Türkiye ile Mısır arasında tarihsel bağlar var. Kardeşlik bağlarını güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir irade ortaya koydu. Bundan sonra

daha yakın iş birliğiyle çalışacağız. Bölgenin istikrarı, ekonomik kalkınması, sorunların çözümü için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini biliyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Bölgemizin huzur ve bekası için birlikte çalışmamız lazım.”

Açığı kapatacağız

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin ne zaman görüşeceği ve büyükelçi atamalarına ilişkin şu bilgiyi verdi: “İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Bundan alacağımız dersler var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız olacaktır elbette. Olabilir, bu doğaldır, kardeşler arasında da olur ama ne olursa olsun bağlarımızı bir daha koparmamak için üzerimize düşeni yapacağız. Bugünkü görüşmede Mısır ile birçok konuda aslında çok fazla görüş ayrılığımızın olmadığını gördük. İki lider belki seçimden hemen sonra inşallah bir araya geleceklerdir. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, açığı kapatmak için her alanda hem hızlı davranmamız hem de yakın çalışmamız gerekiyor.”

İlişkiler güçlenecek

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri şöyle konuştu: “Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. İki taraf da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toplaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koydu. Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahibiz. Mısır’daki Türk yatırımlarını geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak için çalışıyoruz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.”







