Bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere, uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor" dedi. Erdoğan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta çok boyutlu diplomasiyi sürdüreceklerini belirterek “Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"na katıldı.

BATI DÜNYASI İZLEMEKLE YETİNİYOR

Burada yaptığı konuşmada Ramazan ayı ve ahilik kültürü ilişkisine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnaf ve sanatkarlarımız, odalarımız ve birliklerimiz 1000 yıl boyunca Ahilik gibi özgün bir kaynaktan beslendiler. Bir yandan ticari faaliyetlerini en güzel şekilde icra ederken, diğer yandan sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler. Helal kazancı, diğerkamlığı, alın terini daima gözetirken ticareti, alışverişi, toplumun huzur ve selametine, neticede de Allah'ın rızasına giden bir yol olarak gördüler” diye konuştu. Erdoğan, “Sizler de görüyorsunuz, dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR ALANA YAYILMA RİSKİ VAR

İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilimin ürkütücü bir boyut kazandığına işaret eden Erdoğan, "Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı" dedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu doğrultuda krizin Türk ekonomisine menfi yansımalarını sınırlamak için akaryakıt fiyatlarında Eşel Mobil Sistemi’ni devreye aldıklarını ifade etti.

İHMAL VE TEREDDÜT GÖSTERMİYORUZ

“Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü (önceki günkü) hadisede, hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun, kadr-ı kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken, hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen, hatalı bir tavır içinde olmamalıdır. Vatandaşlarımız da şundan emin olsun, hükümetimiz tıpkı 5'inci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizin ve milletimizin her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. 86 milyonun güvenliğini merkeze alan, hassas bir politika izliyoruz. İnşallah bu tutumumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz."

KİMSE ENDİŞE ETMESİN

İran'da yaşanan gelişmeler sonrası telefon görüşmelerinin hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Erdoğan, “Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır” diye konuştu.

Ekonomimiz ivmelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlar da verdi. Açıklanan büyüme rakamlarını hep birlikte takip ettiklerini, dünyadaki belirsizliklere ve bölgede dalga boyu artan krizlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü belirtti. Milli gelirin 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 18 bin 40 dolara yükseldiğini ifade eden Erdoğan, sanayi sektörünün son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydettiğini bildirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır" dedi.

Nahçıvan’a saldırıyı kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonda görüştü. Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı ele aldı. Erdoğan, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefonda görüştü. İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

Macron'la İran görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün görüştüğü isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı. Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirterek Türkiye'nin yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.







