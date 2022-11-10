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POLİTİKA

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Amberin Zaman' tepkisi: PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyaretinde Amberin Zaman ile görüşmesine tepki gösterdi. Özcan, "Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım. Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz? Olmaz böyle bir şey." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bolu Belediye Başkanı Özcandan Kılıçdaroğluna Amberin Zaman tepkisi: PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Özcan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisiyle ilgili olarak, "Amerika gezisini haberlerden izlemiştik. İngiltere gezisini çok takip edemedim. İngiltere'ye niye gitti? İngiltere'de kimlerle görüştü? Bilmiyorum. Ama Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım. Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz. Olmaz böyle bir şey. Helalleşilemeyecek şeyler var. Şimdi 'Dersim Katliamı' diyor birileri. 'Dersim Katliamı' değil, Dersim'de bir ayaklanma çıktı. Devlet de onu bastırması gereken şekliyle bastırdı. O zaman Şeyh Sait ayaklanmasını çıkartanlarla da helalleşmek lazım herkesle helalleşilecekse. Dolayısıyla ben dışarıdan takip ediyorum" diye konuştu.

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"BAŞÖRTÜSÜ SORUNU MU KALDI MEMLEKETTE?"

Özcan, başörtüsü ile ilgili sorun kalmadığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkışları var. Doğru çıkışlar yapıyor. Ama bazen de kamuoyunun anlamadığı, niye yaptı şimdi durup dururken dediği çıkışlar da yapıyor. Mesela başörtüsü meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi iyi niyetle yaptığına eminim. Ama siyasi sonuçlarını öngörmeden bu öneriyi ortaya attığını düşünüyorum. Başörtüsü ile ilgili bir sorun mu kaldı memlekette? 3,5 yıldır nüfusun yüzde 60'ını CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Bir tane belediyede başörtülü diye mobbinge uğrayan, işten çıkartılan birini duydunuz mu? Kapalısı da var, açığı da var. Bu süreçte başını kapatan da var, açan da var. Bu zaten toplumsal bir mutabakat ile çözülmüştü" dedi.

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