Gündem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkeme kararına rağmen vazgeçmiyor Mülteciler dönsün diye ek tedbirler alacağım
POLİTİKA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkeme kararına rağmen vazgeçmiyor: Mülteciler dönsün diye ek tedbirler alacağım

Bolu'da yaşayan Suriyelilerle ilgili su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL yapılması ve uygulamanın mahkeme tarafından durdurulmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ek tedbirler ve kararlar alacaklarını açıkladı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkeme kararına rağmen vazgeçmiyor: Mülteciler dönsün diye ek tedbirler alacağım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu’da yaşayan Suriyelilere su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren karara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılarla ilgili yeni tedbirler almaya hazırlanıyor.

“SIĞINMACILARLA İLGİLİ YENİ KARARLAR ALACAĞIZ”

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından sürekli düşündüğünü ve yeni kararlar alacağını belirten Özcan, “Sığınmacılarla ilgili mahkeme kararının ardından kara kara düşünüyorum. Geçici sığınmacılar Bolu’yu terk ediyordu. ‘Bu misafirlik fazla uzadı’ derken benim amacım bir mesaj vermekti. Ama mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğru bir karar mı, bence değil. Ama ben hukukçu olduğum için bu karara uymak zorundayım. 30 gün içerisinde bu yürütmeyi durdurma kararına uymak zorunda olduğumuz için, bir sonraki meclis toplantısında süre geçeceği için biz kararı hemen uyguladık. Ama içime pek sinmedi. Sığınmacılarla ilgili değişik planlarım var. Onlar Türkiye’den ayrılsınlar diye ek tedbirler ve ek kararlar alacağım. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

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