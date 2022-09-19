Bolu Belediyesi zabıtaları, Hatice E.'nin satarak geçimini sağladığı meyvelere el koydu. 75 kadına izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle müdahale eden zabıtalar, yaşanan arbedede meyvelerin bir kısmını yere döktü. Çevredekilerin tepki gösterdiği zabıta ekipleri, bölgeden ayrıldı. Ağlayan yaşlı kadın çevredekiler tarafından teselli edildi.

"BENİ İTEREK KOVALARIMI ALDI"

Hatice E., "Buraya oturdum. Sadece bu ürünlerim var. Köşeye koymuştum. Zabıtalar geldi. Hiç konuşmadan hepsini derlediler, topladılar. Ben vermek istemedim. Biri beni itekledi, kovalarımı aldı. Özellikle yere döktü. Ben bunları dikenlerin içinden topladım" dedi.

"MEYVELERİ BİZ DÖKMEDİK"

CHP'li Bolu Belediyesi, ürünlerin Hatice Nine tarafından yere döküldüğünü iddia etti.

OYNAT 00:30 Bolu Belediyesi zabıtaları sattığı meyvelere el koydu: Yaşlı kadın dakikalarca gözyaşı döktü CHP'li Bolu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, topladığı meyveleri satarak geçimini sağlayan yaşlı kadının böğürtlenlerinin bir kısmına el koydu, bir kısmını ise yere döktü. Zabıtaların müdahalesi sonrası gözyaşlarını tutamayan 75 yaşındaki kadın, yere saçılan meyvelerin başında dakikalarca ağladı. BiP'te paylaş

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