Gündem Bolu Belediyesi zabıtaları sattığı meyvelere el koydu Yaşlı kadın dakikalarca gözyaşı döktü
BOLU

Bolu Belediyesi zabıtaları sattığı meyvelere el koydu: Yaşlı kadın dakikalarca gözyaşı döktü

CHP'li Bolu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, topladığı meyveleri satarak geçimini sağlayan yaşlı kadının böğürtlenlerinin bir kısmına el koydu, bir kısmını ise yere döktü. Zabıtaların müdahalesi sonrası gözyaşlarını tutamayan 75 yaşındaki kadın, yere saçılan meyvelerin başında dakikalarca ağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu Belediyesi zabıtaları sattığı meyvelere el koydu: Yaşlı kadın dakikalarca gözyaşı döktü
Yaşlı kadın dökülen meyvelerinin başında gözyaşı döktü.

Bolu Belediyesi zabıtaları, Hatice E.'nin satarak geçimini sağladığı meyvelere el koydu. 75 kadına izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle müdahale eden zabıtalar, yaşanan arbedede meyvelerin bir kısmını yere döktü. Çevredekilerin tepki gösterdiği zabıta ekipleri, bölgeden ayrıldı. Ağlayan yaşlı kadın çevredekiler tarafından teselli edildi.

"BENİ İTEREK KOVALARIMI ALDI"

Hatice E., "Buraya oturdum. Sadece bu ürünlerim var. Köşeye koymuştum. Zabıtalar geldi. Hiç konuşmadan hepsini derlediler, topladılar. Ben vermek istemedim. Biri beni itekledi, kovalarımı aldı. Özellikle yere döktü. Ben bunları dikenlerin içinden topladım" dedi.

"MEYVELERİ BİZ DÖKMEDİK"

CHP'li Bolu Belediyesi, ürünlerin Hatice Nine tarafından yere döküldüğünü iddia etti.

Bolu Belediyesi zabıtaları sattığı meyvelere el koydu: Yaşlı kadın dakikalarca gözyaşı döktü
OYNAT 00:30
Bolu Belediyesi zabıtaları sattığı meyvelere el koydu: Yaşlı kadın dakikalarca gözyaşı döktü
CHP'li Bolu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, topladığı meyveleri satarak geçimini sağlayan yaşlı kadının böğürtlenlerinin bir kısmına el koydu, bir kısmını ise yere döktü. Zabıtaların müdahalesi sonrası gözyaşlarını tutamayan 75 yaşındaki kadın, yere saçılan meyvelerin başında dakikalarca ağladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez afişlerle sığınmacılara nefret kustu
GÜNDEM
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez afişlerle sığınmacılara nefret kustu
25 metrekare oda 3 bin 500 lira

25 metrekare oda 3 bin 500 lira

Sosyal medyada gündem olan evin sahibi konuştu.
Vicdanları yaralayan müdahale

Vicdanları yaralayan müdahale

​Zabıta ürünlerini yere atınca gözyaşlarına boğuldu.
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

​Türkiye'yi hedef gösterdi: Yüzüp geleyim mi?

​Bakan Kurum son rakamı açıkladı.

​Bu faydasını çok az kişi biliyor

​Putin devreye girdi

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef yerle bir edildi.

​Yunan basını açık açık itiraf etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.