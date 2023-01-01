Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan: Altılı masaya adaylık için dilekçe yazacağım

Bazen 'başarı öyküsü' diyor ya Genel Başkanımız, başarı öyküsüyse bu bende var. Devlet tecrübesi ise 8 yıl milletvekilliği yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken, Türkiye’nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girmiş insanlardan biriydim, yüksek lisansımı yapmışım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim, siyasi deneyimim onlardan az değil, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim, yani ben niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesini yönetiyorsam, alıp buraya getirdiysem Türkiye’yi niye yönetemeyeyim? Bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında. Mansur Bey çok severim, çok bilgili bir adam, çok iyi yönetir ama soruyorum Mansur Bey'in bana göre fazlalığı nedir? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu, o Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben 8 yıl milletvekilliği yapmışım. Ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Bizim 10 sene önce bulunduğumuz görevlerdeydi. Ben milletvekiliyken Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Ama çok başarılı bir insan"