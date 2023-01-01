Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan: Altılı masaya adaylık için dilekçe yazacağım

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevaplayarak, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi
"6'lı masanın cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusuna Özcan, "Bilmiyorum. Ama, 'sen seçim tarihini açıkla bir hafta içerisinde adayımızı açıklarız' demişlerdi. Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim mesela. Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma geldi, yarın yazayım ben, seçim tarihi de belli oldu" diye cevap verdi. "6’lı masaya mı başvuracaksınız?" soruna da Özcan, "'Biz belirleyeceğiz' diyorlar ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı" dedi. Çetinkaya'nın "Belki başka bir aday da çıkmaz" demesi üzerine Özcan, "Ekrem Bey müracaat edecek mi, etmeyecek mi ona da bir sorayım" ifadesini kullandı.