Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde her iki yakada da D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı. Esenyurt'ta, D-100 kara yolu Saadetdere mevkisi ile Haliç Köprüsü'nde İBB tarafından metrobüs yollarında yapılan çalışma nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.