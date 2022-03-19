Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 6 tır, 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 2'si ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 14 yaralı ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.
5.5 SAAT SONRA İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA AÇILDI
Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından yaklaşık 5,5 saat trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.