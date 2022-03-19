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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, tünel içindeki arızalı otobüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Haber Merkezi AA
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açıldı
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 6 tır, 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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Kazada, yaralanan 2'si ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 14 yaralı ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı kamerada
OYNAT 00:48
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı kamerada
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası tünelde ulaşım durdu.

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza anı görüntüleri de paylaşıldı.

Olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürerken, İstanbul istikametine ulaşım kapandı.

5.5 SAAT SONRA İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA AÇILDI

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından yaklaşık 5,5 saat trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

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