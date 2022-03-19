Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza: İstanbul istikametine ulaşım kapandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

#CANLI Bolu Valisi Ahmet Ümit açıklama yapıyor. https://t.co/2PS7gABNyT — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2022

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kazaya karışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

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BOLU VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, birinin ağır, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.





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