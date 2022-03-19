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İSTANBUL

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikametine ulaşım kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası tünelde ulaşım durdu. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazada 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bolu Dağı Tünelinde zincirleme kaza: İstanbul istikametine ulaşım kapandı
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kazaya karışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

BOLU VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, birinin ağır, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN İLK İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralananlarla ilgili son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı kamerada
OYNAT 00:48
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı kamerada
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası tünelde ulaşım durdu.

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza anı görüntüleri de paylaşıldı.

Olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürerken, İstanbul istikametine ulaşım kapandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
OYNAT 00:38
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası tünelin İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

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