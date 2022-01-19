Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı kara yollarında olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Bolu Köroğlu bölgesinde yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle D-100 Karayolunda ve TEM Otoyolunda seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağına geçişine trafik ekiplerince izin verilmiyor.
ARAÇLAR BEKLETİLİYOR
D-100 Karayolundan Ankara istikametine giden araçlar yol kenarlarında depolanırken, TEM Otoyolunda seyreden araçlar ise Kaynaşlı TEM Otoyol gişelerinde D-100’e yönlendiriliyor. Araçlar ise Kaynaşlı’da bekletiliyor.
D-100 kenarında bekleyen sürücüler ise yollar açılıncaya kadar bekleyeceklerini belirttiler. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil denetleme şube müdürlüğü ekipleri ise hem tem otoyolunda hem de D-100 kara yolunda önlem alarak geçişi serbest olan küçük araçlara yol açabilmek için yoğun çaba harcıyor.
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Gaziantep'te dün başlayan ve şiddeti artan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.
Nurdağı mevkisinde kar kalınlığı, yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu, havadan dronla görüntülendi.
Ağrı'da öğretmenlik yapan Sevda- Ünal Bozkurt çifti de memleketleri Antalya'ya gitmek üzere dün yola çıktıklarını ve TAG otoyolunda 19 saattir beklediklerini söyledi.
Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.
Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Nurdağı mevkisinde araçlarıyla kalan öğretmen çift, 19 saattir aynı yolda olduklarını söyledi. Araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.
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Vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak adına Sibirya soğuklarında bir metreyi aşan kar kalınlığına rağmen zorlu coğrafyada karla mücadele çalışması yürüten Van Büyükşehir Belediyesinin kar canavarları, çift vardiya halinde geceli gündüzlü çalışarak mahalle yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü bazı bölgelerde kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
. Bu kapsamda Gürpınar ilçesinde 25 kilometrelik yol ağı bulunan Topsakal grup yolunda bulunan Uzungedik Mahallesi, Sevindik Mahallesi ve bu mahallelere bağlı Toygun ve Süngübayır mezralarının yolu yoğun kardan temizlenerek tekrardan vatandaşların ulaşımına açıldı.
Karla mücadele çalışmalarından oldukça memnun kaldıklarını belirten Uzungedik Mahallesi Muhtarı Hadi Bilek, “Kar yağdığı zaman Van Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişiyor. Ekipler hemen gelip yollarımızı açıyorlar. Yolu açmak içi çok büyük emek ve hizmet veriyorlar. Yol açma ile ilgili bir sıkıntımız yok. Hastamız olsa hemen imdadımıza yetişiyorlar. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kar yağışından dolayı yolu ulaşıma kapanan 59 mahalle ve bu mahallere bağlı 89 mezra yolunun açılması için de ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor.<br>Van Büyükşehir Belediyesi, 250 araç ve 650 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması: 650 personel canla başla çalışıyor
Van Büyükşehir Belediyesi, eksi 30 dereceye kadar düşen havada kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.