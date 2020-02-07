Gündem Bolu Dağında kar yağışı ve sis etkili oluyor
BOLU

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Haber Merkezi İHA
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
IHA
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
IHA
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
IHA
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar
IHA
Bolu Dağı’nda etkili olan sis ve kar

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Bolu Dağı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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