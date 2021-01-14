Lapa lapa yağıyor

Ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.

Kar küreme ver tuzlama çalışmaları yapılıyor

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı’nda sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karayolları ekipleri seferber oldu. Ekipler özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.