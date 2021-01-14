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BOLU

Bolu Dağı’nda lapa lapa kar yağıyor

Lapa lapa yağıyor

Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı’nda sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karayolları ekipleri seferber oldu.

Haber Merkezi İHA
Ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.

Kar küreme ver tuzlama çalışmaları yapılıyor

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı’nda sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karayolları ekipleri seferber oldu. Ekipler özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı’nda dün başlayan ve etkili olan kar yağışı devam ediyor
FOTOĞRAF 8
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Bolu'da, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Title
Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.
Title
İstabul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı'nda sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karayolları ekipleri seferber oldu.
Title
Ekiple özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Bolu Dağı’nda dün başlayan ve etkili olan kar yağışı devam ediyor
Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.


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