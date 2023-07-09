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Bolu Dağı’nda sis ve sağanak etkisini gösteriyor

Bolu Dağı’nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

11:55 . 9/07/2023 Pazar
IHA
Bolu

Bolu

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.



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