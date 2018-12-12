Gündem Bolu Dağında yoğun kar yağışı etkili oluyor
BOLU

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.

AA
Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor


AA

Akşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D-100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

AA

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

  • Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

/**/
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geliyor.
Sevkiyat hızlandı

Sevkiyat hızlandı

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sınır bölgesi hareketlendi.
Cinayetin sorumlusu Selman'dır

Cinayetin sorumlusu Selman'dır

​ABD'nin BM Temsilcisi: Selman cezasız kalmamalı.
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları

Beyaz kar örtüsü Eybek tepesine çok yakıştı.
Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.
Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.