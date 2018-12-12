Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor
Akşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D-100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
- Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.
Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.