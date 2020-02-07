Bolu Valiliğinden koronavirüs açıklaması: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada

Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.