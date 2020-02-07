Gündem Bolu Valiliğinden koronavirüs açıklaması Boludaki hastada koronavirüs saptanmadı
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Bolu Valiliğinden koronavirüs açıklaması: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

Bolu'da, Çin'den geldikten sonra geçirdiği üst solonum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
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Valilikten yapılan açıklamada, dün Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine yatırılan ve tedbir amaçlı kontrol altına alınan vatandaşın, Sağlık Bakanlığının referans laboratuvarına gönderilen tetkiklerinde koronavirüs saptanmadığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın genel durumunun iyi olması ve ek tedavi gerekmemesi dolayısıyla taburcu edildiği kaydedildi.

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Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine hafif öksürük şikayetiyle başvuran kişi, 1 hafta önce Çin’den gelmiş olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla tedbir amaçlı müşahede altına alınmış, hastadan alınan örnekler Bakanlık laboratuvarına gönderilmişti.

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Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada
Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.


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