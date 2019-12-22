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Bolu haberleri... 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

Bolu'nun Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik ruam hastalığı şüphesiyle uygulanan karantina, Samat ve Örencik köylerinde bulunan yaylalardaki ahırlarda sürdürülüyor.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde 8 atta ruam hastalığı olabileceği anlaşıldı. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı.

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Atlardan alınan kan örneklerinin sonuçlarının bu hafta çıkması bekleniyor.

Atlara yönelik karantina uygulaması, 4'üncü günde de sürdürüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi. At sahiplerine hayvanlara yaklaşmamaları da tavsiye edildi. Samat ve Örencik köylerinde karantinada tutulan atların sahipleri ise tepkili olduklarını söyledi. Yalnızca şüphe yüzünden atlarının karantinada tutulmasına kızgın olan at sahipleri, yaylalara gazetecileri de yaklaştırmıyor.

At sahiplerine hayvanlara yaklaşmamaları da tavsiye edildi.

Öte yandan atlardan alınan kan örneklerinin sonuçlarının bu hafta çıkması bekleniyor. Test sonuçlarının Bolu Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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