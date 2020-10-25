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Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı - Son dakika haberleri

Bolu'da köyde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bazı büyük ve küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu aktaran Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Tesellimiz, can kaybımız yok. Gelen bilgiye göre, 12 ev yandı" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi.
Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

DHA

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekipler söndürme çalışması başlattı.

Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi. Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

DHA

Vali Ümit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

DHA

Alınan bilgiye göre bazı büyük ve küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu aktaran Ümit, "Tesellimiz; can kaybımız yok. Gelen bilgiye göre, 12 ev yandı." diye konuştu.

Ümit, takviye ekiplerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

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