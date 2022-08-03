Bolu'da bir zehirlenme vakası daha: 28 işçi hastanelik oldu Bolu'da bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. 26 işçi taburcu olurken, içme suyu ve yemeklerden numune alındı.

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