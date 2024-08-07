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Bolu'da çevreyi kirleten firmalara ceza

Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca, Yeniakçakavak köyündeki fabrikaya yönelik "çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

16:35 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi!
Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyük su Deresi'nde kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Denetimlerde Yeniakçakavak köyü mevkiindeki bir beyaz et firmasının, gece saatlerinde pis suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı belirlendi. İşletmeye, 1 milyon 160 bin lira idari para cezası verildi.


Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Doğancı mevkiindeki bir beyaz et firmasına daha önceden ceza kesilmesine rağmen atık suyunu arıtma sistemine sokmadan dereye bırakmaya devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira cezası kesildi.


Yine Vakıf geçitveren köyü yakınındaki başka bir beyaz et firmasının atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine işletmeye 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulandı.


Kentteki 3 beyaz et firmasına toplam 5 milyon 800 bin lira ceza kesilirken, Yeniakçakavak köyündeki fabrikaya yönelik de "çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.





#Bolu
#ceza
#çevre kirliliği
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
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