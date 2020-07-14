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Gündem Boluda çıkan yangında kahreden detay İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılmış vaziyette bulundu
BOLU

Bolu'da çıkan yangında kahreden detay: İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılmış vaziyette bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi. 13 yaşındaki bir çocuk, alevlerin arasından vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle babası tarafından kurtarıldı. Ancak evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle içeri giremedim. Miniklerin cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu.

Haber Merkezi AA
Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi’nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı. Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

İstanbul son dakika haberi: Heybeliada'da korkutan yangın
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İstanbul son dakika haberi: Heybeliada'da korkutan yangın
İstanbul son dakika haberlerine göre Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Heybeliada'da orman yangını: Üç kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Heybeliada'da orman yangını: Üç kişi gözaltına alındı
  • Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.

Aile bireyleri sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu. Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Tuzla'da otluk alanda yangın: Ekipler olay yerinde söndürme çalışmalarına başladı
GÜNDEM
Tuzla'da otluk alanda yangın: Ekipler olay yerinde söndürme çalışmalarına başladı

İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı
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İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.


Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Öte yandan yangını söndürmek isterken yaralanan köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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