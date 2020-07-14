Bolu'da çıkan yangında kahreden detay: İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılmış vaziyette bulundu

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi’nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı. Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

GÜNDEM Heybeliada'da orman yangını: Üç kişi gözaltına alındı

Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.

Aile bireyleri sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu. Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

GÜNDEM Tuzla'da otluk alanda yangın: Ekipler olay yerinde söndürme çalışmalarına başladı

OYNAT 00:00 İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Öte yandan yangını söndürmek isterken yaralanan köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.