Gündem Boluda içme suyundan zehirlenenlerle ilgili valilikten yeni açıklama 44 kişinin tedavisi sürüyor
BOLU

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerle ilgili valilikten yeni açıklama: 44 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu'da içme suyundan zehirlenme vakalarında artış olmazken, 96 kişi taburcu oldu, 44 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Boluda içme suyundan zehirlenenlerle ilgili valilikten yeni açıklama: 44 kişinin tedavisi sürüyor
44 hastanın tedavisi sürüyor.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 14 gündür çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi.

Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni tespit edilemezken, sudan olduğu değerlendiriliyor.

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü; bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.

Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı.

Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı dün 141'e ulaştı. Yeni vakanın olmamasıyla sayıda artış olmadı. 141 kişiden bir kişi 3 gün önce yaşamını yitirirken, 96 kişi taburcu oldu, 44 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Yaşamını yitiren Eyüp Ertem (49), önceki Bolu'da toprağa verildi.

Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
GÜNDEM
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir. Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın çalışmaları titizlikle sürmektedir."

Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
GÜNDEM
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi

Bolu’dan acı haber geldi: Zehirlenen 17 kişi yoğun bakımda
GÜNDEM
Bolu’dan acı haber geldi: Zehirlenen 17 kişi yoğun bakımda

Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 32 kişi tedavi altında
FOTOĞRAF 15
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Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi.
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Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. Durumu ağırlaşan 10 çocuk, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Toplamda 63 kişi rahatsızlanırken, bunlardan tedavisi tamamlanan 31 kişi taburcu edildi. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisi sürüyor.
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SU DEPOSU İLAÇLANDI, VAKALAR <br>ARTTI<br><br>Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.
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Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.
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'SU KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'<br><br>İncelemelerin devam ettiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, \"Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimiz ile inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer\" dedi. Vali Kılıç, \"Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat tam olarak netleşmedi\" diye konuştu.
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'DÜN AKŞAM SULAR TEMİZLENDİ'<br><br>Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller, \"Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ve ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi.
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Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edilip, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 03.00'e kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık\" ifadelerini kullandı.
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KENDİSİ TABURCU OLDU, OĞLU YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI<br><br>Rahatsızlandıktan sonra taburcu olan İbrahim Arslan da kendi çocuğunun yoğun bakımdan normal servise alındığını anlatarak, \"İlk önce çocukta karın ağrısı, kusma ile başladı. Daha sonra ishale döndü. Kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk ettirdik. Bağırsaklardan kaynaklanan bir enfeksiyonun böbrekleri iflas ettirdiğini öğrendik. Şu anda çocuk Ankara'da. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı. Şu anda da diyalize girip, çıkıyor. Neden kaynaklandığı konusunda henüz bilgi alamadık\" dedi.
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HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ<br><br>Konuya ilişkin, durumu ciddi hastaların tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden açıklama geldi.<br><br><br><br><br>
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Hastane başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, \"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur.\" dedi.
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Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 32 kişi tedavi altında
Bolu'da zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı artıyor. Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlendiği düşünülen 63 kişiden 31'i taburcu edildi. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması birkaç gün sürer." dedi. Öte yandan, hastaneden ilk açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Hastaneye nakledilen 6 çocuktan 5'inde diyaliz ihtiyacı oluştuğunu araştırmaların devam ettiğini bildirdi.


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