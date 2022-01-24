Bolu'da ilginç görüntü: Karda mahsur kalan aile yola çadır kurdu

Park halindeki arabanın 10 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Esnaf Erdoğan Sönmez, \"Tanımıyorum ama akşamları buraya gelen biri var o mu onu da bilmiyorum. Göremedim polis arkadaşlar müsaade etmedi bize. 10 seneden beri yatan bir araba bu. Burada sokakta kalan arkadaşlar var, acaba o mudur değil midir onu da bilmiyorum. Genci de ve yaşlısı da vardı hangisi olduğunu tespit edemiyorum şu anda\" şeklinde konuştu.