Bolu'da ilginç görüntü: Karda mahsur kalan aile yola çadır kurdu

Bolu’da, etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Bolu Dağı geçişinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.
İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kamptan dönen bir aile araçlarındaki çadırı çıkararak TEM Otoyolu’na kurdu.
Aile dondurucu soğukta kurdukları çadırda ısınmaya çalıştı.
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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Hedef Sokak’ta gece saatlerinde uzun süredir park halinde olan ve kullanılmayan 16 BF 805 plakalı otomobil bilinmeyen sebeple yandı.
Otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü.
Ekipler, otomobil içinde inceleme yaptıkları esnada bir erkek cesedine rastladı.
Bunun üzerine çevreyi güvenlik şeridi içine polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.
Park halindeki arabanın 10 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Esnaf Erdoğan Sönmez, \"Tanımıyorum ama akşamları buraya gelen biri var o mu onu da bilmiyorum. Göremedim polis arkadaşlar müsaade etmedi bize. 10 seneden beri yatan bir araba bu. Burada sokakta kalan arkadaşlar var, acaba o mudur değil midir onu da bilmiyorum. Genci de ve yaşlısı da vardı hangisi olduğunu tespit edemiyorum şu anda\" şeklinde konuştu.
Bunun üzerine olay yerine çağrılan çekici ile yanan otomobil ve içindeki cansız erkek bedeni otopsi incelenmek üzere götürüldü.
Polis ekipleri otomobil içinde kül olan erkek kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.<br>Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da yanan otomobilin içerisinden erkek cesedi çıktı
Gaziosmanpaşa'da 10 yıldır aynı yerde park halinde bulunan otomobil yandı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları esnasında otomobil içinde kimliği belli olmayan erkek cesedine rastladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı.
Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı.
Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu
Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.
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Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.
Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor.
Bolu Tüneli’nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü. Ekipler yolun tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü
İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi.
Bolu Tüneli’nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.
Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu.
. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor. İstanbul’dan yola çıkan Murat Görücü, “İstanbul’dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı’na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz” dedi.
Kamyon şoförü Ömer Memiş, “Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00’dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur” diye konuştu.
Trabzon’a gitmek için Sakarya’dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, “Trabzon’da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00’da bindik otobüse ve 20.30’da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7’de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz” şeklinde konuştu.
Yolcu Uğur Şahin ise, “Otobüsle Trabzon’a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli’ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
TEM’de yüzlerce araç kara gömüldü: Trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı sebebi ile tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaklaşık 8 saattir bekleyen araçların çoğu kontak kapattı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede yüzlerce araç beyaza bürünürken, yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. .