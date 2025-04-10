Bolu'da polis memurlarının çocukları, yaşadıklarını anlattı

"Polis çocuğu olmak, her sabah bir kahramanı uğurlamaktır. Belki biraz erken büyümek ama yüreğinde taşıdığı sevgiyle gurur duymaktır. Çünkü polis çocuğu olmak, sadece bir kimlik değil, aynı zamanda yüreğe işlenmiş bir vatan nöbetidir."