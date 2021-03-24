Gündem Tartışma sonrası otobüsten indirildi kamyonun altına can verdi
BOLU

Bolu'da tartışma sonrası otobüsten indirilen adam kamyonun altında can verdi

Tartışma sonrası otobüsten indirildi kamyonun altına can verdi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış Bayram, yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Boluda tartışma sonrası otobüsten indirilen adam kamyonun altında can verdi
Tartışma sonucu indirildiği otobüsten yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan Dinlenme Tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.

Tartışma sonucu indirildiği otobüsten yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.
Tartışma sonucu indirildiği otobüsten yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALIP CAN VERDİ

Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi. Bu nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram’a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı.

Tartışma sonucu indirildiği otobüsten yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.
Tartışma sonucu indirildiği otobüsten yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.

Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Babasından gizlice aldığı araçla kaza yaptı: Sinir krizi geçirdi
FOTOĞRAF 9
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Kaza saat 02.30 sıralarında Atalar Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre babası evde uyuduğu sırada babasına ait 34 DHE 884 plakalı otomobil ile dışarı çıkan Ümit A. Doğu Caddesi'nden Çanakkale Caddesi'ne süratle çıkınca caddede seyir halindeki Muhammet S.'nin kullandığı 34 NK 4818 plakalı hafif ticari araca yandan hızla vurdu.
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Çarpmanın etkisi ile takla atarak orta refüjde yan yatan aracın sürücüsü Muhammet S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan diğer sürücü Ümit A.'nın tedavisi ayakta yapıldı.
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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI <br> <br> Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde babasından gizli otomobilini alarak dışarı çıkan genç kaza yapınca yakayı ele verdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi.
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Babası ve annesi tarafından uzun süre azarlanan genç de sinir krizi geçirerek uzun süre ağladı. Ümit A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.
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Kazayı haber alarak olay yerine gelen Ümit A.'nın babası, “Yapacak bir şey yok artık, nasıl olmuş, önemli değil, olan olmuş. Ara yola girerken, ana yoldaki arabaya yandan vurmuş. Vurunca da o arabayı oraya savurmuş şeklinde konuştu.
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Kaza nedeniyle hurdaya dönen her iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kartal'da babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı 2 yaralı 
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Kartal'da babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı 2 yaralı 
Babasından gizlice aldığı araçla kaza yaptı: Sinir krizi geçirdi
Kartal'da babasından izinsiz aldığı araba ile sokağa çıkma kısıtlaması olan saatte dışarı çıkan genç ara yoldan hızla çıkınca caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Vurduğu otomobil takla atarak orta refüjde yan yattı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken 2 sürücü de yaralandı. Babasından habersiz aracı alan genç de sinir krizi geçirerek uzun süre ağladı.

Polisten kaçarken kaza yaptı: Ön camdan giren korkuluk arka fardan çıktı
OYNAT 00:36
Polisten kaçarken kaza yaptı: Ön camdan giren korkuluk arka fardan çıktı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.


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