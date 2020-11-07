Bolu'da toplu ulaşımda 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması

Hayat

Hekimoğlu hayranlarını üzen haber: Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

Koronavirüs dizileri vurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Dizi çekimlerine ara verilirken, ünlü oyuncunun evde tedavisine başlandığı, sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.