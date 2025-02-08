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Bolu'da yanan otelin aşçısı tutuklandı

Bolu'da yanan otelin aşçısı tutuklandı

16:438/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
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Otelin aşçısı Enver Öztürk tutuklandı.
Otelin aşçısı Enver Öztürk tutuklandı.

Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın soruşturmasında gözaltına alınan otelin aşçısı Enver Öztürk tutuklandı.

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturmada, otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22 oldu.


Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi, hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, Genel Müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheliden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 8'i adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Öztürk, jandarmadaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

#Bolu
#yangın
#Grand Kartal Otel
#Enver Öztürk

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