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Bolu’daki otel yangınına helikopter geç ulaşmış

Bolu’daki otel yangınına helikopter geç ulaşmış

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı dinledi. Aydın, Kartalkaya yangınına müdahale etmek için Jandarma'ya bağlı helikoptere saat 04.35'te talimat verdiğini ancak günün geç ışıması nedeniyle helikopterin ancak sabah 7'de bölgeye intikal edebildiğini söyledi. Tahliye helikopterinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de istediklerini aktaran Aydın, pilotların çatıya yüksek miktarda su bırakılması nedeniyle çökme tehlikesi olabilir uyarısıyla bundan vazgeçtiklerini anlattı.


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