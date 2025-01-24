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Bolu'daki yangında otel sahibi dahil 8 kişiye tutuklama talebi

Bolu'daki yangında otel sahibi dahil 8 kişiye tutuklama talebi

18:5724/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Grand Kartal Oteli sahibi Halit Ergül dahil 8 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Grand Kartal Oteli sahibi Halit Ergül dahil 8 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras'ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Toplamda 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak Salı günü saat 03.27'de çıkan yangın korkunç bir trajediye neden oldu.

Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı o felaket gecede, 78 kişi hayatını kaybetti.

Otel sahibi dahil 8 kişiye tutuklama istemi

Yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.


#Bolu
#Grand Kartal Otel
#Tutuklama
#Halit Ergül

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