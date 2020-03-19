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Bolu'nun çam kolonyasına koronavirüsten sonra rağbet arttı

Bolu'nun çam kolonyasına koronavirüsten sonra rağbet arttı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte Bolu'nun meşhur çam kolonyasına talep arttı. Kolonya firması sahibi Hasan Aksoy, koronavirüs salgınının ardından satışlarda adeta patlama yaşandığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Bolu'dan dünyanın birçok ülkesine satışı yapılan meşhur çam kolonyasına da rağbet arttı.
Bolu'dan dünyanın birçok ülkesine satışı yapılan meşhur çam kolonyasına da rağbet arttı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla birlikte, tüm yurtta kolonya tüketiminde artış yaşandı. Bolu'dan dünyanın birçok ülkesine satışı yapılan meşhur çam kolonyasına da rağbet arttı.

Koronavirüs salgının ardından satışlarda adeta patlama yaşanan çam kolonyasının üretici fabrikasının sahibi Hasan Aksoy, stoklarının yeterli olduğunu söyledi. Şu anda yalnızca iç piyasaya satış yaptıklarını belirten Aksoy, "Biz yurt dışı satışlarını kapattık. Sadece iç piyasaya mal veriyoruz. Ürün stoklarımız yeterli. Bu kadar satış olmasına, maliyetlerin de artmasına rağmen hiç zam yapmadık. Aynı fiyattan satıyoruz. Ürünlerimiz gayet yeterli. Virüs sebebiyle vatandaşların çok telaş etmesine gerek yok. Türkiye'nin her yerinde stoklarımız mevcut. İsteyen istediği kadar, istediği zaman ürün alabilir. Hiçbir problemimiz yok" dedi.

Koronavirüs sonrası kolonya satışları patladı: Dükkanda 5, internette 7 kat arttı
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası kolonya satışları patladı: Dükkanda 5, internette 7 kat arttı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte Bolu'nun meşhur çam kolonyasına talep arttı.

"Kolonyalarımız virüsten korumak için yeteri dereceye sahip"

3 farklı aromalı kolonya ürettiklerini belirten Hasan Aksoy, "Bolu'nun meşhur çam kolonyası var. Limon kolonyamız var. Yine Bolu'ya has Abant Nilüferi kolonyamız var. Çam ve Abant Nilüferi kolonyamızın alkol oranı 70 derece. Limon kolonyamız ise 80 derece. Dolayısıyla 3 kolonyamız da bu virüsten korumak için yeterli dereceye sahip" diye konuştu.

Kolonya firması sahibi Hasan Aksoy, koronavirüs salgınının ardından satışlarda adeta patlama yaşandığını belirtti.

"Bayilerimizi de denetledik, zam yok"

Fabrika satışlarında ve bayi satışlarında bu süreçte zam yapmadıklarını ifade eden Aksoy, "Bütün bayilerimize aynı koşulları sağladık. Kesinlikle zam yok. Müşteri istediği zaman istediği kadar ürün alabilir. Bayilerimizin de zam yapmadığını denetledik. Onlarda da zam yok. Yurt dışı satışını kaldırdık. Önce vatanımız dedik. Yurt dışı çok önemli değil. Orası yalnızca ticari kar. Ama ticari karı düşünecek durumda değiliz. Sadece ülkemizin güvenliğine katkıda bulunmak için bütün üretimimizi iç piyasaya veriyoruz" dedi.

Bilindik markalar tercih edilmeli

Aksoy, piyasadaki sahte kolonyalar konusunda da uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:

  • "Vatandaşımız önce markaya itibar etsin. Güvendiği, bildiği bir marka ve bildiği bir mağazadan ürünü alsınlar. Evet açıkta, pazar yerlerinde markası belli olmayan ürünler satılıyor. Bunlara itibar edilmemeli. Daha güvendikleri bildikleri markadan ürün alırlarsa daha iyi olur. Onlarda her şey kontrol altında olduğu için herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."

Asırlık kolonya üreticisinin mağaza satışına talep 5 kat internet satışlarında ise 7 kat arttı
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Türkiye'nin asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan kolonya talebini değerlendirirken, Mağazalarımızdan kolonya satışına talep 5 kat, internetten satışlara da 7 kat arttı. Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın. dedi.
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Tuncer, kolonyanın Türk kültürü açısından önemine işaret etti.
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Eve ve iş yerine gelen misafire kolonya döküldüğünü, lokantadan ayrılan müşterinin kolonyayla uğurlandığını belirten Tuncer, Evin küçük çocuğunun görevi misafire kolonya ikram etmekti. Okula giden öğrencinin alınacaklar listesine kolonya yazılırdı. Tüm tuvalet önlerinde kolonya olurdu. Şehirlerarası otobüslere binince muavin hemen kolonya dökerdi. Yurt dışındaki fuarlarda halen Türk şirketlerinin standlarında kolonya bulunur. Kalabalık ortamlarda sürekli kullanırdık. Kolonyanın çok önemli vazifesi vardı. Kolonyanın salgın hastalıklardan koruyucu özelliği farkında olmadan uygulanıyordu. diye konuştu.
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Tuncer, 60 derece üzeri, özellikle 70-80 derecedeki ürünlerde dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
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Antibakteriyel sabunlarda dahi 'bakterileri yüzde 99,99 yok eder.' deniyor ancak burada söz konusu olan kaç bakteri, kaç bakteri türünü incelemişler. Son yaşadığımız Kovid-19 olayı virüsle ilgili ancak marketlerde antibakteriyel ürün kalmıyor. İnsanlar ürün alırken buna dikkat etmeli. Bakteri öldüren sabun, bu virüsü yok etmez. Bilinçli alışveriş yapılmalı. Kolonyanın ise içindeki alkolden ötürü daha fazla virüs ve bakteriye etkisi olduğu kesin. Sağlık ve bilim kurulu da bunu dile getirdi. El yıkanmalı, ardından eksik kalan hijyen rahatlıkla kolonyayla tamamlanabilir. ifadesini kullandı.
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İnsanların, ceplerinde, çantalarında kolonya taşıma alışkanlığına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Tuncer, bunun için uygun minik ambalajlı ürünlerin bulunduğunu söyledi. Tuncer, antibakteriyel jellerin çok yoğun kullanılmasının bazı cilt rahatsızlıklarına yol açabileceğini savunarak, bu tür ürünler arasında en masum ve en etkili olanın kolonya olduğunu belirtti.
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Tuncer, kolonyanın da israf edilecek miktarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, Kolonyayı elinizden yerlere dökülecek kadar da kullanmaya gerek yok. Ovuşturarak rahatlıkla hijyen sağlar. Kolonya kültürünün mümkün olduğunca geri dönüşü sağlanmalı. Bundan sonra da bu konunun daha çok üstüne düşeceğiz. Hijyen sağlayan en ucuz ve en sağlıklı ürün kolonya, ayrıca güzel de koku yayıyor. Antibakteriyel jellerin 50 gramı 20 lira iken, kolonyanın 1 litresi 20 lira. Kolonyayı en pahalı satan litresini 30 liraya verir. dedi.
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Tuncer, Kovid-19 nedeniyle insanların daha yüksek gramajlı ürünlere yöneldiğine işaret ederek, Marketler daha fazla satılan ürünlere ağırlık veriyordu. Üretimlerimiz devam ediyor ancak daha çok insana ulaşsın diye büyük ambalaj yerine 200 ve 400 mililitrelik ambalajlarda üretim yapıyoruz. İnsanlar 5 litre kolonya almak istiyor ancak biz ürünü daha çok insana verelim istiyoruz. diye konuştu.
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Ellerindeki stokları da piyasaya sürdüklerini belirten Tuncer, bekleyip para kazanma politikası yürütmediklerini vurguladı. Tuncer, Biz 100 yıldır ülkeye hizmet eden bir firmayız, gelip geçici dönemlerden istifade etmemiz söz konusu olamaz. ifadesini kullandı.
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Tuncer, internetten satışlarda fiyatların yüksek uygulandığına dikkati çekerek, burada üretici firmaların kabahati olmadığını söyledi.
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Eyüp Sabri Tuncer mağazalarına talebin 5 kat, internet sitesi üzerinden satışlara talebin de 7 kat arttığını dile getiren Tuncer, Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın. dedi.
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Dünya piyasasında alkolün yetersiz olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:
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Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bu yokluk, fiyatın yükselmesini neden oluyor. Alkol de petrol gibi borsada işlem gören bir üründür. Talep artınca borsadaki rakamlar da arttı. Bugün sabah tonu 700 dolar olan ürün bin 700 dolara çıktı ancak bizim fiyatlarımızda kesinlikle değişiklik yok. 'Kolonyacılar vurgun yapıyor' diye haberler çıkıyor ancak bırakın son 2 günü, 1 yıldır fiyatlarımızda artış yok. Ham maddede yüzde 120'nin üzerinde fiyat atışı olduğu halde 1 yıldır zam yapmadık. Şu anda yaptığımız üretimi ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, fırsat olarak da görmüyoruz. Maliyet hesabı yapmadan mal üretiyoruz. Elimizde olan alkole göre üretim yapıyoruz.
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Asırlık kolonya üreticisinin mağaza satışına talep 5 kat internet satışlarında ise 7 kat arttı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından talep patlaması yaşayan ürünlerin başında kolonya geldi. Yaşanan talep yoğunluğu sonrası asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer'in dükkan satışları 5 kat, internet üzerinden satışları ise 7 kat arttı.
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