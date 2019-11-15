Bombacılar Ayn el-Arab’dan

Adana’da geçtiğimiz Ağustos ayında yakalanan YPG’li kadın terörist, terör örgütü PKK’nın Türkiye’nin ekonomisi ve turizmini hedef aldığını itiraf etti. Suriye’den geldikleri Türkiye’de bombalı saldırı hazırlığındayken ağustos ayında yakalanıp tutuklanan kadın teröristin de arasında yer aldığı 4 zanlıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

ORTAK OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ağustos ayında yaptıkları ortak çalışmayla terör örgütü YPG/PKK üyesi biri kadın iki teröristin Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi alarak şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Şanlıurfa’dan kente gelen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı’nda durduran ekipler, biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yaptı.

BEDEN DİLİ ELE VERDİ

İl Göç İdaresi Müdürlüklerince Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üzerinde sahte yol izin belgesi de ele geçirildi. Uzun süren sorgulamalar sırasında Arapça ve Kürtçe dışında başka dilde konuşmayan zanlılardan birinin Türkçe sorulara beden diliyle verdiği tepkiden Türk olduğundan şüphelenen polis, kadının kimliğinin Elif K. (25) olduğunu belirledi. PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin sözde üst düzey teröristi Elif K. ile kocası olarak tanıttığı ve Halil M. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

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2014 yılında terör örgütü PKK’ya katıldığı tespit edilen Elif K. itirafçı oldu. Elif K., PKK’dan YPG’ye kaydırıldığını, Suriye’de kendisine sabotaj, bomba hazırlama, canlı bomba, sahte kimlik ve pasaport düzenleme eğitiminin verildiğini söyledi. Elif K. ayrıca Türkiye’ye terör örgütünün ‘Kobani’ olarak adlandırdığı Ayn El-Arab’tan kaçak yollarla geçtiğini ve bombalı saldırı planladığını itiraf etti. Kadın terörist, son dönemde Türkiye’de yakalanan bir çok teröristin Suriye’de PYD/YPG’li teröristlerin kontrol ettiği bölgelerden geçiş yaptığını söyledi.

Elif K., canlı bomba ve sabotaj saldırıları için eğitilen teröristlerin özellikle Ayn El-Arab’dan Suruç’a geçiş yaptığını belirtti. Ayn El-Arab’taki teröristlere bomba hazırlama, infilak ettirme ve canlı bomba olma eğitimi verdiğini de kaydeden Elif K. silahlı ve bombalı saldırı düzenleyecek teröristlerin Ayn El-Arab’daki kamplarda eğitildiğini de ifade etti. Elif K., PYD/YPG’nin kontrol altında tuttuğu diğer yerlerden Ayn El-Arab’a gelen teröristlerin bomba, sabotaj ve canlı bomba eğitimi aldıktan sonra sahte pasaport ve kaçak yollarla milis teröristler tarafından Türkiye’ye gönderildiğini de söyledi.

TUTUKLANDILAR

Halil M.’nin de (26) bomba eğitimi aldığı tespit edildi. Ekip, teröristlerin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Suriye sınırını geçip ülkeye girmesini sağladığı iddia edilen Hanifi Ç. ve Osman S’yi de operasyonla yakaladı. Zanlılar, ağustos ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Patlayıcı koordinatla bulundu

Ormanlık alanda bulunan patlayıcı

Saldırıda kullanacağı patlayıcının yeri sınırı geçmeden önce kendisine bildirilen Elif K’nin verdiği koordinatı inceleyen ekip, patlayıcıyı ormanlık alanda çalılıklar arasında buldu. Kavanoz içerisindeki 7 litrelik sıvıyı inceleyen ekip, maddenin 2016’da Ankara Kızılay’da Güven Park yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan nitrometan-anilin türü patlayıcı olduğunu belirledi. Bombanın patlamaya hazır olduğunu söyleyen Elif K., fünye yerleştirip pil akım kablosu bağlayarak bombayı infilak ettireceğini söyledi. Bombanın yanıcı özelliğinin çok fazla, hem kesici hemde paralayıcı etkisinin olduğu öğrenildi.

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Hedef ekonomi

Terör örgütü YPG’nin bomba hazırlama uzmanı olduğunu söyleyen terörist Elif K., bomba, sabotaj ve canlı bomba eğitiminin tamamını Ayn El Arab bölgesinde aldığını itiraf etti. Kendisinin her türlü bomba düzeneğini hazırlayabildiğini ifade eden terörist, örgütün son dönemde Türkiye üzerinde oynadığı oyunları da deşifre etti. PKK’nın üst yönetimi tarafından bizzat görevlendirildiğini belirten Elif K., “Bana verilen talimat, Türkiye’deki ekonomi ve turizm bölgelerine bombalı saldırılar yapmamdı. Türkiye’nin turizmini ve ekonomisini zayıflatacak saldırılar yapmam istendi. Turistlerin Türkiye’ye gelmesini engelleyecek, ekonomik olarak zor duruma düşürecektik” dedi.

İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARACAKTIK

Terörist Elif K., “PKK’nın üst yönetiminin son dönemde verdiği bütün talimatlar Türkiye ekonomisini yıpratmak üzerineydi. Ekonomi bölgelerinin özellikle hedef alınması ve saldırıların buralara yapılması isteniyordu. Tek hedefimizin Türkiye’nin ekonomik olarak yıpratılması olduğu anlatılıyordu. Saldırılar yapıldıktan sonra, özellikle doğu bölgelerinde iç karışıklıkların çıkarılacağını da söylüyorlardı” diye konuştu. Türkiye’ye eylem yapmak için geldiğini itiraf eden terörist, Adana’dan geçip batı ve turizmin yoğun illere giderek peş peşe saldırılar yapacağını söyledi.



