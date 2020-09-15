Borrell AP'de konuştu: Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki toplantıda milletvekillerine konuşma yaptı. Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Borrell, Ankara ile ters düşmemeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri tüm dünyanın gözünü buraya çevirdi. Giderek artan gerilime rağmen kıta sahanlığı konusunda taviz vermeyen Türkiye'yle ters düşmek istemeyenler tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız" dedi.
"Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı"
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki toplantıda milletvekillerine konuşma yapan Borrell, "Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor." ifadelerini kullandı.
"Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz"
Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düşürülmesi için yaz aylarında çaba gösterdiğini dile getiren Borrell, daha fazla çaba gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye AB'nin önemli bir komşusu. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz. Türkiye aynı zamanda göç dahil birçok konuda önemli bir ortak. Örneğin göç akımlarını Türkiye'nin yardımı olmadan çözmenin zor olduğunu biliyoruz.
Türkiye aynı zamanda AB'ye aday ülke. Nüfusunun çok büyük çoğunluğu bizim değerlerimizi benimsiyor ama Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'de olanlar, ilişkilerimizin geleceği için soru işaretleri oluşturuyor ve acilen bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor."