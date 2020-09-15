Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Borrell APde konuştu Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız
POLİTİKA

Borrell AP'de konuştu: Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki toplantıda milletvekillerine konuşma yaptı. Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Borrell, Ankara ile ters düşmemeleri gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Josep Borrell.
Josep Borrell.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri tüm dünyanın gözünü buraya çevirdi. Giderek artan gerilime rağmen kıta sahanlığı konusunda taviz vermeyen Türkiye'yle ters düşmek istemeyenler tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız" dedi.

Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız
GÜNDEM
Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı

"Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı"

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki toplantıda milletvekillerine konuşma yapan Borrell, "Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek Temsilci Borrell, Avrupa Parlamentosunda konuştu: Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız
OYNAT 00:56
Yüksek Temsilci Borrell, Avrupa Parlamentosunda konuştu: Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AP'de Türkiye üzerine konuşma yaptı. 'Eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını' belirten Borrell, 'Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor. Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye AB'nin önemli bir komşusu' diye konuştu.

"Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz"

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düşürülmesi için yaz aylarında çaba gösterdiğini dile getiren Borrell, daha fazla çaba gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye AB'nin önemli bir komşusu. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz. Türkiye aynı zamanda göç dahil birçok konuda önemli bir ortak. Örneğin göç akımlarını Türkiye'nin yardımı olmadan çözmenin zor olduğunu biliyoruz.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

  • Türkiye aynı zamanda AB'ye aday ülke. Nüfusunun çok büyük çoğunluğu bizim değerlerimizi benimsiyor ama Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'de olanlar, ilişkilerimizin geleceği için soru işaretleri oluşturuyor ve acilen bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Kalkıp adaların etrafında 'zodiac'larla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Kalkıp adaların etrafında 'zodiac'larla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, 'Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Yalnız kalırsın' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.
Antalyada akılalmaz anlar

Antalya'da akılalmaz anlar

​Karantinayı deldi, 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp etrafa tükürdü.
Kurtlar Vadisideğil Fatih

Kurtlar Vadisi
değil Fatih

Sokak ortasında çatışma çıktı, o anlar güvenlik kamerasında.
Bakanlık<br>tek tek açıkladı

Bakanlık
tek tek açıkladı

​"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz."

'Kara Gün' ilan edildi

'Kara Gün' ilan edildi

BAE ve Bahreyn, İsrail ile Washington'da masaya oturuyor.
Ne olur abi benden şikayetçi olma

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa'da hırsız 8 bin liralık altınını çaldığı kuyumcuya yalvardı.

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.