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TEKİRDAĞ

Boru patlarsa bina havaya uçacak: Ne gelen var ne giden

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Nafız Ocak, inşaatı bitmek üzere olan villasının bodrum katından geçen içme suyu hattı ana borularının defalarca kez kaldırılması için başvurmasına rağmen yetkililerin ilgisiz kalmasına isyan etti. Ocak, “Su boruları kaldırılacak dendi ama kaç ay oldu hala gelen giden yok. Allah korusun bu su boru patlarsa ev havaya uçabilir” diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Boru patlarsa bina havaya uçacak: Ne gelen var ne giden
Nafız Ocak yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor.

Emekliliğe ayrılan Nafız Ocak, Çorlu ilçesinin Şahpaz Mahallesi’nden yer satın alarak, yaklaşık 15 ay önce villa inşaatına başladı. Ocak, evin bodrum katından geçen yaklaşık 9 metrelik içme suyu hattı ana borusunun kaldırılması için defalarca kez yetkililere başvuruda bulundu. Kendisine kaldırılacağı yönünde cevap gelmesine karşın aylardır ilgilenen olmamasına isyan eden Ocak, villa inşaatını tamamlamak için boruların kaldırılacağı günü merakla bekliyor.


'6 aydır çivi çakamadık'


Boruların bir an önce kaldırılması çağrısında bulunan Nafız Ocak, “Biz inşaata başlamadan önce Çorlu TESKİ’ye gittik oradan bizi Marmara Ereğlisi TESKİ’ye yönlendirdiler. Devamında yetkililer gelip burayı inceleyip, ‘Tamam sorun yok borular kaldırılacak siz inşaatınıza devam edebilirsiniz’ dediler. İnşaata başladık ve neredeyse bitirdik ama yaklaşık 15 ay geçti gelen giden olmadı.

Bu su borusu şu an riskli her an patlaması durumunda binayı havaya uçurabilir. Bu yüzden korkudan bir iş yapamıyoruz, binayı da tamamlayamıyoruz. Yani 6 aydır çivi çakamadık kalan işi yarıda bıraktık. Buradan yetkililere sesleniyorum derhal bu konuyla ilgilenilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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