Boş yolda duvara çarptı polise 'Ben kaza yapmadım siz beni soyuyorsunuz' diyerek direndi

Kaza, gece sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ankara Yolu üzerinde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda 16 GU 570 plakalı kamyoneti ile ilerleyen Hüseyin G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarptı. Sürücü Hüseyin G. kazayı hafif atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bursa’da kısıtlama saatinde alkollü iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, istinat duvarına vurdu.

Kazayı gören vatandaşlar, hem sürücü Hüseyin G.’nin yardımına koştu hem de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Ben kaza yapmadım. Siz beni mi soyuyorsunuz. Hepiniz beni soyuyorsunuz" diyerek polis merkezine gitmekte direndi.

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Sürücü Hüseyin G. kazayı hafif atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkol testi yapmak isterken, "ben kaza yapmadım. Siz beni soyuyorsunuz. Ben yapmadım bıçak filan yok" diyerek direndi. Sürücü Hüseyin G., uzun uğraşlar sonunda polis merkezine götürüldü.

Sürücü Hüseyin G., polis merkezine götürmek isteyen polis ekiplerine

Diğer yandan hem alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6 bin 986 TL para cezası kesildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.