Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi

Yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesini amaçlayan yönetmelik, icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdirdi.

Yeni çocuk teslim usulüyle ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil uzmanların görev yaptığı "Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"ne başvuracak.

Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne babalar artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığınca karşılanacak.

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Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görevli olacak.

Öncelikle taraflarla iletişime geçilerek, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek.

Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilmesi için taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek.

Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlarca bilgilendirilecek.

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Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunacak.

Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek.

Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek.

50 il ve ilçede çocuk görüşme merkezleri hazır

Adalet Bakanlığından edinilen bilgiye göre, icra yoluyla çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezi'ni, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haziranda Uşak'ta açmıştı.

Öncelikle 25 il ve ilçede oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde ve uzmanların desteğiyle 2 bin 302 çocuk anne babası ile bir araya gelerek görüşme fırsatı elde etti.

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Adalet Bakanlığı, 1 Ağustos'ta 13 il ve 12 ilçede daha bu yeni uygulamayı başlattı. Çocuklar yararına oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde hizmet sunulan il ve ilçe sayısı 50'ye ulaştı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle uygulamanın yaygınlaştırılması ve bir yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

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