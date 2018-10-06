Gündem BOTAŞtan doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin açıklama
İSTANBUL

BOTAŞ'tan doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin açıklama

BOTAŞ'tan doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma tarafından, İstanbul'da meydana gelen doğalgaz patlamasının, altyapı çalışmaları nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle, hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Yol çalışmasının yapıldığı alanda doğalgaz patlaması yaşanmıştı
Yol çalışmasının yapıldığı alanda doğalgaz patlaması yaşanmıştı

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, patlamanın, İstanbul'un Silivri ilçesinin Gazitepe Mahallesi kırsalında yer alan BOTAŞ ana iletim hattında, saat 17.30'da meydana geldiği bildirildi.

BOTAŞ Gaz Kontrol Merkezinden gerekli hat vanalarına müdahale edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bölgedeki vanalar kapatılmış ve gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle, hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."

Silivri'de doğalgaz patlaması
GÜNDEM
Silivri'de doğalgaz patlaması

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