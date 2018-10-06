BOTAŞ'tan doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin açıklama BOTAŞ'tan doğalgaz hattındaki patlamaya ilişkin açıklama Boru Hatları ile Petrol Taşıma tarafından, İstanbul'da meydana gelen doğalgaz patlamasının, altyapı çalışmaları nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle, hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 22:45 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 22:48 AA