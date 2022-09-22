Gündem Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı
BALIKESİR

Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

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Haber Merkezi İHA
Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı
Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.

Nevşehir'de sağanak sele neden oldu: Bahçe duvarları yıkıldı evleri su bastı
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Gülşehir ilçesi Civelek Köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.
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Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu.
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Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü.
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Belediye ekipleri yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
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Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, \"Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü\" dedi.
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Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
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Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
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Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
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Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
Nevşehir'de sağanak sele neden oldu: Bahçe duvarları yıkıldı evleri su bastı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Sel suları köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Çaldıkları kargo aracının içini boşaltıp kaçtılar
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Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.
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Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Cüneyt K., kontak anahtarını da araçta takılı bırakıp kargo paketini teslim etmek için araçtan indi.
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Bu sırada kontağın üzerinde fark eden şüpheliler çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Cüneyt K., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı.
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Akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde arka plakası sökülmüş ve ön plakası bant ile kapatılmış hafif ticari araçtan şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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Ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Ertuğrulgazi Mahallesi, Makber Sokak’ta 16 ASZ 378 plakalı aracı çalışır durumda terk edilmiş halde buldu.
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Kargo aracında incelemede bulunan polis ekipleri, aracın bagaj kısmında bulunan ve çoğu teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığını tespit etti.
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Yapılan incelemenin ardından araç Cüneyt K.’ya teslim edilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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Çaldıkları kargo aracının içini boşalttılar
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Çaldıkları kargo aracının içini boşaltıp kaçtılar
Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, 80 kilometre gittikten sonra aracı bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede araçta bulunan, teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığı belirlendi.

Marmaris'teki orman yangını: 380 kara ve hava aracı müdahale ediyor
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Marmaris’in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı.
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Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı.
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Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi. Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.
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Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, \"Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı\" dedi.
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
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AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yangın bölgesinde tüm tedbirler alınmış olup, söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda, 14 uçak 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personel görev almakta olup, çevre illerden ekip ve iş makinesi takviyesi yapılmıştır. 5 personel ile 1 vatandaşımız yangından etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan ve havadan devam ediyor
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Marmaris'teki orman yangını: 380 kara ve hava aracı müdahale ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı. AFAD, yangına müdahalede 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç ile 1457 personelin görev yaptığını açıkladı.


Evleri su bastıaraçlar suya gömüldü

Evleri su bastı
araçlar suya gömüldü

​Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu.
380 kara ve havaaracı müdahale ediyor

380 kara ve hava
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Marmaris'te orman yangınında ikinci gün.
Dünyanınkonuştuğu görüntüler

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