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SAKARYA

Böyle yüzsüzlük görülmedi: Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi

Sakarya’nın Ferizli ve Kocaali ilçelerinde bulunan 2 ayrı vatandaşı aynı tezgah ile dolandırdığı iddia edilen şahıs, 48 bin liralık küçükbaş hayvanlar ile 35 bin liralık harman makinesini alarak kayıplara karıştı. Verdiği sahte senet ile vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şahsın bir an önce yakalanarak mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Adem Çöpoğlu, “Para yok malını vereyim diyor, malımı ver dediğimde ise benden para istiyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Böyle yüzsüzlük görülmedi: Dolandırdığı yetmedi üstüne para istedi
Dolandırıcıların mağduru olan şahıslar yardım istiyor.

Sakarya’nın Ferizli ve Kocaali ilçelerinde bulunan 2 ayrı vatandaşı aynı tezgah ile dolandırdığı iddia edilen şahıs, 48 bin liralık küçükbaş hayvanlar ile 35 bin liralık harman makinesini alarak kayıplara karıştı. Verdiği sahte senet ile vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şahsın bir an önce yakalanarak mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Adem Çöpoğlu, “Para yok malını vereyim diyor, malımı ver dediğimde ise benden para istiyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

SAHTE SENET VERDİ
İddiaya göre, Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde ikamet eden Adem Çöpoğlu isimli vatandaş, babasının ve eşinin rahatsızlığı sebebiyle 20 koyun, 1 koç ve 5 kuzusunu internet üzerinden satılığa çıkarttı. İnternet sitesi üzerinden G.D. isimli şahıs ile anlaşma sağlayan Çöpoğlu pazarlık neticesinde hayvanlarını 48 bin liraya sattı. Almak için geldiği hayvanların parasını ertesi gün vereceğini belirten G.D., hayvanların sahibi Çöpoğlu’na senet verdi.

G.D. araca yüklediği hayvanları Adapazarı ilçesinde bulunan bir çiftliğe götürdü. Sattığı hayvanların parasını almak için bankaya giden Çöpoğlu, senedin sahte olduğunu öğrenince şok oldu. Oğluyla birlikte hayvanların indirildiği yere giden adam, hacizli olması sebebiyle boş olan çiftliğe getirilen hayvanların aynı gün içerisinde yine kamyonlara yüklenerek götürüldüğünü öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Çöpoğlu durumu yetkililere bildirdi.

AYNI YÖNTEMİ KULLANIYOR
Aynı kişi Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesinde ise Mevlüt Aykır isimli vatandaşın 35 bin liralık harman makinesini aldı. Aykır’ı da aynı yöntemle dolandırdığı öğrenilen şahsın yakalanması için mağdur olan vatandaşlar bir araya gelerek haklarını aramaya başladı. Yetkililere seslenen Çöpoğlu ve Aykır, şahsın aynı yöntemle birçok kişinin canını yakmaya devam ettiğini belirterek biran önce yakalanmasını istedi.

ELİMDE AVUCUMUZDA NE VARSA ALIP GİTTİ

Küçükbaş hayvanlarının dolandıran kişinin yakalanmasını isteyen Adem Çöpoğlu, “Damla damla biriktirdim, 21 koyun ve 5 kuzum vardı. Babam ve hanımım hastalandı hayvanlarımı satmak mecburiyetinde kaldım. Bu kişi malımızı almak için geldi. Koyun ve kuzuların parasını ise ertesi gün vereceğini söyleyerek bize senet verdi. Oğlumla birlikte malları gönderdik Adapazarı’nda bir çiftliğe koydular. Daha sonrasında ise o çiftlikten koyunlarımızı da alıp kaçmış o kişi. Ben şimdi ne yapacağım, kaldım bir çare. 1 liram kalmadı, hanımım hasta, babam yaşlı ona bakamıyorum. Elimde, avucumda ne varsa bu kişi alıp gitti ve bana da diyor ki; ‘istediğin yere git, malını da paranı da vermiyorum.’ Hesabıma 3 bin TL at, malını vereyim diyor. Ben 3 bin TL versem malımı vermeyecek ve beni bir daha dolandıracak. Bu bir çete, hala daha dolandırmaya devam ediyor ama bu adam hala bana telefon ediyor, koyunlarımızın sesini dinlettiriyor. Devletime, Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum bu adamın elinden benim malımı alsınlar, benim geçimim yok yalvarıyorum” dedi.

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