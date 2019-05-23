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Aksaray haber: Otomobilde boğazında ip bağlı erkek cesedi bulundu

Boynuna ip bağlı genç duvara çarpmış otomobilde ölü bulundu

Aksaray'da bahçe duvarına çarpmış haldeki otomobilde, boğazında ip bağlı erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 17 yaşındaki bir gence ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'ndeki boş arazide bahçe duvara çarpmış haldeki otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

  • İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içindeki kişinin boğazında ip bağlı olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin Vehbi Emin Solmaz'a (17) ait olduğu tespit edildi.

Solmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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