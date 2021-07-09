Ünlü sanatçıdan örnek davranış

Kuzey Ege’de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı’nda dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.
YUSUF GÜNEY YARDIMA KOŞTU
Söndürme çalışmaları devam ederken, Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden ‘Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin’ çağrısı yapıldı.
Tatilini Bozcaada’da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney de belediyenin anonsunu üzerine yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın için gelen su tankerlerine koşan vatandaşlarla beraber gelen Yusuf Güney, yangın sönene kadar olay yerinden ayrılmadı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra söndürülen yangın sonrası Güney, evinin yolunu tuttu.