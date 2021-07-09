Gündem Ünlü sanatçıdan örnek davranış
ÇANAKKALE

Ünlü sanatçıdan örnek davranış

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Pavli Çamlığı’nda çıkan yangının söndürülme çalışmalarına katıldı.

Haber Merkezi İHA
Bozcaada haberleri: Ünlü şarkıcı Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı
Yusuf Güney belediyenin YARDIM anonsunu üzerine yangın söndürme çalışmalarına katıldı.


Kuzey Ege’de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı’nda dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Yangın bir buçuk saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yangın bir buçuk saatlik çalışma ile söndürüldü.


YUSUF GÜNEY YARDIMA KOŞTU

Söndürme çalışmaları devam ederken, Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden ‘Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin’ çağrısı yapıldı.

Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı

Tatilini Bozcaada’da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney de belediyenin anonsunu üzerine yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın bir buçuk saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yangın bir buçuk saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangın için gelen su tankerlerine koşan vatandaşlarla beraber gelen Yusuf Güney, yangın sönene kadar olay yerinden ayrılmadı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra söndürülen yangın sonrası Güney, evinin yolunu tuttu.

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