Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine lodos engeli
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.
9:24 . 18/01/2023 Çarşamba
IHA
Feribot seferlerine lodos engeli
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
“18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir”
denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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