Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe’den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.
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Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Yağışlar ülke geneline yayılacak. İşte 21 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporu...
21 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolunun kuzeybatısında sağanak yağmur bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolunun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konyanın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbulun kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesirin batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KIYI EGEDE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!Egenin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Egenin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydının batısında kuvvetli (25-55 kgm²), Balıkesirin batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolunun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 kmsa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde kuzey çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 22°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Yağışlar ülke geneline yayılacak. İşte 21 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporu...