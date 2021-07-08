Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı.

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CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet: HDP'nin terörle bağlantısı yok

HDP'nin kapatılmasına yönelik davaya ilişkin konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, HDP'nin terörle bağlantısının olmadığını savunarak, "Terörle bağlantısı olmamış bir partinin kapatılmasının çok bir anlamı yok. Siz bakmayın yaftalamalara. PKK ile ilişkileri olsa demokratik zemine inmelerine neden gerek kalsın" dedi. Binzet ayrıca, muhalefetin birleşmesi gerektiğini belirterek, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ittifakının benzerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de uygulanması gerektiğini söyledi.