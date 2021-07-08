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ÇANAKKALE

Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı

Bozcada'da çıkan çamlık yangını kontrol altına alındı. Yangın bugün saat 15.00’da Bozcaada ilçesi Pavli Çamlığı’nda çıktı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği Bozcaada 395 nolu bölmede ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, hava ve kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı
Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı.

Kuzey Ege’nin tatil cenneti olarak anılan Çanakkale’nin Bozcada ilçesinde çamlık alanda yangın çıktı.
Yangın bugün saat 15.00’da Bozcaada ilçesi Pavli Çamlığı’nda çıktı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği Bozcaada 395 nolu bölmede ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, hava ve kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. İlk müdahale, yerel unsurlar tarafından saat 15.05’de yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI


Yangın ihbarı ile birlikte hava araçları Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri ve İzmir uçağı olay yerine gönderildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli paylaşımında, “Bozcaada’da saat 15.00’te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Bozcaada'da orman yangını
OYNAT 00:26
Bozcaada'da orman yangını
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.


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