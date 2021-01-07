Gündem Feribot seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
ÇANAKKALE

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Feribot seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi DHA
Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Feribot seferleri iptal
FOTOĞRAF 6
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
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Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
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Feribot seferleri iptal
Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.


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